Эльвира Сахипзадовна Набиуллина является безусловным и признанным мастером в политическом виде спорта под названием «виртуозное верчение ужа на сковородке».
У России украли гораздо больше 300 млрд долларов? Набиуллина заранее знала, что Россию ограбят
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Лев Добрый
За такое скотство, эту шайку надо арестовать и пусть в расход!😜👈
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Читал сегодня в ленте Дзен, что Белоусов охренел, когда чуть-чуть "копнул" дела наших коррупционэров в МО РФ... Какие миллиарды!.. Там дела уже (!) тянут на триллионы рублей... И вот тебе на, ЦБ со товарищами туда же: не 300 миллиардов "заморозили" за бугром, а... триллионы! Суки позорные! Пулеметы поставить на Красной площади и - стрелять!... стрелять!.. Стрелять!.. чтобы горочкой лежали на Лобном месте!..
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14 час.
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