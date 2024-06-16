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У России украли гораздо больше 300 млрд долларов? Набиуллина заранее знала, что Россию ограбят

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Комментарии
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Лев Добрый
За такое скотство, эту шайку надо арестовать и пусть в расход!😜👈
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18 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Читал сегодня в ленте Дзен, что Белоусов охренел, когда чуть-чуть &quot;копнул&quot; дела наших коррупционэров в МО РФ... Какие миллиарды!.. Там дела уже (!) тянут на триллионы рублей... И вот тебе на, ЦБ со товарищами туда же: не 300 миллиардов &quot;заморозили&quot; за бугром, а... триллионы! Суки позорные! Пулеметы поставить на Красной площади и - стрелять!... стрелять!.. Стрелять!.. чтобы горочкой лежали на Лобном месте!..
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14 час.

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