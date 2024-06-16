У России украли гораздо больше 300 млрд долларов? Набиуллина заранее знала, что Россию ограбят

ВУ

Владимир Уфимцев

Читал сегодня в ленте Дзен, что Белоусов охренел, когда чуть-чуть "копнул" дела наших коррупционэров в МО РФ... Какие миллиарды!.. Там дела уже (!) тянут на триллионы рублей... И вот тебе на, ЦБ со товарищами туда же: не 300 миллиардов "заморозили" за бугром, а... триллионы! Суки позорные! Пулеметы поставить на Красной площади и - стрелять!... стрелять!.. Стрелять!.. чтобы горочкой лежали на Лобном месте!..