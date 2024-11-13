Последняя дуэль Пушкина: какие правила нарушил Дантес

Историки-пушкинисты, исследуя подробности дуэли Жоржа Дантеса и Александра Пушкина, находят сразу несколько по меньше мере странных деталей, противоречащих дуэльному кодексу и вполне возможно, приведших именно к такой трагической развязке.
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