Астраханская полиция организовала рейд «Чистое поколение»

Ночная прогулка стражей порядка по паркам, дворам и «злачным местам» состоялась в Советском районе. Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали рейд «Чистое поколение», во время которого искали подростков, загулявшихся допоздна.
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