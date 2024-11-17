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Астраханская полиция организовала рейд «Чистое поколение»

Астраханская полиция организовала рейд «Чистое поколение»

Ночная прогулка стражей порядка по паркам, дворам и «злачным местам» состоялась в Советском районе. Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали рейд «Чистое поколение», во время которого искали подростков, загулявшихся допоздна.

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