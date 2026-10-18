Фехтование — тренировка не только для мышц, но и для мозга. Во время поединка приходится удерживать внимание, просчитывать действия соперника и за доли секунды решать, атаковать или защищаться.
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