Прокуратура добилась отмены ежемесячных выплат для кунгурских депутатов

Размер компенсаций составлял 12 тысяч рублей.Прокуратура города Кунгур добилась отмены муниципального нормативного акта от 2014 года, который предусматривал финансовую компенсацию депутатам понесенных расходов без необходимости их подтверждения.
Размер компенсаций составлял 12 тысяч рублей.Прокуратура города Кунгур добилась отмены муниципального нормативного акта от 2014 года, который предусматривал финансовую компенсацию депутатам понесенных расходов без необходимости их подтверждения.
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