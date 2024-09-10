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Пандемия COVID-19 привела к ускоренному старению мозга у подростков

Пандемия COVID-19 привела к ускоренному старению мозга у подростков

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на подростков, особенно на девочек. Исследования показывают, что подростки стали более зрелыми в среднем на 4,2 года, что может увеличить риск развития нервно-психических расстройств.

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