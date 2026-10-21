Во время акции во Владимирской области можно обменять монеты номиналом от 1 копейки до 25 рублей без комиссии, даже потемневшие и поцарапанные, если они выпущены с 1997 года.
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