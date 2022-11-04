Уроки морских сражений Русско-японской войны. Взгляд из Франции

Создание комиссии и первые выводы Так как обсуждения продолжали носить хаотичных характер, для рассмотрения вопросов возникающих в ходе Русско-японской войны, во Франции по поручению Бюджетного комитета была создана комиссия под руководством Шарля Боша.
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