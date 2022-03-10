Собкин о том, что Джоковича не пустили на турниры в Индиан-Уэллс и Майами: «Люди всегда платили определенную цену за свои принципы»

Борис Собкин прокомментировал то, что Новак Джокович пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Серб не привился от коронавируса, и ему не одобрили въездную визу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх