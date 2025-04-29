Петросян лишил свою дочь жилья в Москве: не поздравила с днём рождения

Очередное судебное разбирательство в семье Евгения Петросяна, которое случилось сегодня, возможно, прошло бы незаметно, если бы не одно "но": формулировки, которые прозвучали в деле, стали темой обсуждения номер один в Сети .
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