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Петросян лишил свою дочь жилья в Москве: не поздравила с днём рождения

Петросян лишил свою дочь жилья в Москве: не поздравила с днём рождения

Очередное судебное разбирательство в семье Евгения Петросяна, которое случилось сегодня, возможно, прошло бы незаметно, если бы не одно "но": формулировки, которые прозвучали в деле, стали темой обсуждения номер один в Сети .

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