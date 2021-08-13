Почему США и их союзники перебрасывают в Афганистан дополнительные войска

По итогам экстренного заседания Совета НАТО из-за ухудшения ситуации в Афганистане генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные государства продолжат поддерживать правительство республики и сохранят там своё дипломатическое присутствие.
По итогам экстренного заседания Совета НАТО из-за ухудшения ситуации в Афганистане генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные государства продолжат поддерживать правительство республики и сохранят там своё дипломатическое присутствие.
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