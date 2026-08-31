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Царьград

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СК заявил о суде над жительницей Иркутской области за покупку мопеда

СК заявил о суде над жительницей Иркутской области за покупку мопеда

В Иркутской области судят женщину за покупку мопеда сыну. В сентябре 2024 года её 16-летний ребенок, без водительского удостоверения, попал в ДТП, получив травму колена.

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