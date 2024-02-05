Новый инструмент на основе нейросетей научился одевать инстаграмщиц и убирать татуировки

Борьба за нравственность в интернете вышла на новый уровень — и все благодаря нейросетям. При помощи искусственного интеллекта мужчины начали «одевать» женщин, которые публиковали свои снимки в открытой одежде.
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