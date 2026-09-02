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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лоу: «Клэй Томпсон будет одним из важнейших игроков «Майами» без мяча»

Известный журналист Зак Лоу отметил, что роль Клэя Томпсона в « Майами » может оказаться недооцененной, подчеркнув, что его ценность для команды будет заключаться не только в броске из-за дуги.

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