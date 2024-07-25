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Диаспора требует наказать бойцов СВО: Бунт в Кореновске получил продолжение

Диаспора требует наказать бойцов СВО: Бунт в Кореновске получил продолжение

Русский бунт в Кореновске получил неожиданное продолжение - как оказалось, виноваты во всём совсем не курды.

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Комментарии
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Н
Наталья
Все диаспоры разогнать и объявить вне закона!!! Ишь... права качают! У себя в стране пусть качают! Оборзели вкрай благодаря правительству и думе!
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17 час.

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