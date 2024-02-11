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Симоньян: Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ

Симоньян: Родители Сырского ужаснулись его назначению главкомом ВСУ

Родители нового главнокомандующего ВСУ были в ужасе из-за назначения его на данный пост. Об этом, выступая в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», заявила главред RT Маргарита Симоньян.

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