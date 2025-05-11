Глава МО Белоусов исполнил мечту девочки и ее брата побывать на параде Победы

Минобороны РФ Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание девочки Виктории и Егора Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали побывать на параде Победы на Красной площади, сообщает Минобороны РФ.
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