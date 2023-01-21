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Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

В режиме онлайн вчера прошла встреча заместителей министров финансов Соединенных Штатов и ряда других стран, присоединившихся к режиму ограничения цен на российскую нефть.

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