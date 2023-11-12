ВОЗ одобрила первое африканское лекарство от малярии: Кения обеспечит им многие страны континента

Ведущий кенийский фармацевтический производитель Universal Corporation Ltd стал первым африканским производителем, получившим предварительную квалификацию ВОЗ на свой препарат сульфадоксин-пириметамин + амодиахин (SPAQ) - комбинированное лекарственное средство, используемое для профилактики малярии у детей, который проживают в зонах сезонной передачи малярии.
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