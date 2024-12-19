Разграничение между мусульманами и неверными в России принято. Кабанов назвал новый шаг

ВВ

Василий Васильев

Все идет так, как это логически и должно. Толерантность к мигрантам, несущим ислам в Россию, защита мигрантов на уровне Госдумы, защита мигрантов и их веры на уровне судебной Власти, боязнь исполнительной Власти на всех уровнях делать "резкие движения" по пресечению противоправных действий мигрантов по всей России и т.д. Ну и как итог - принятие решения, противоречащие напрямую Конституции. Теперь ждем замену судебной системы шариатским судом. А потом - принудительное насаждение ислама и превращение православных храмов в мечети.