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Разграничение между мусульманами и неверными в России принято. Кабанов назвал новый шаг

Разграничение между мусульманами и неверными в России принято. Кабанов назвал новый шаг

Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило многоженство – до 4 религиозных браков при соблюдении ряда условий.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Все идет так, как это логически и должно. Толерантность к мигрантам, несущим ислам в Россию, защита мигрантов на уровне Госдумы, защита мигрантов и их веры на уровне судебной Власти, боязнь исполнительной Власти на всех уровнях делать &quot;резкие движения&quot; по пресечению противоправных действий мигрантов по всей России и т.д. Ну и как итог - принятие решения, противоречащие напрямую Конституции. Теперь ждем замену судебной системы шариатским судом. А потом - принудительное насаждение ислама и превращение православных храмов в мечети.
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