Виктория Романец показала провокационное фото, которое стоило бы скрыть

В последнее время звезда «ДОМа-2» заметно похудела и может позволить себе самые откровенные наряды.В последнее время звезда «ДОМа-2» заметно похудела и может позволить себе самые откровенные наряды.
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