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Горы Южного Урала заваливает снегом. Движение по дорогам затруднено

Горы Южного Урала заваливает снегом. Движение по дорогам затруднено

Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в горно-заводской зоне региона идут осадки в виде снега.

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