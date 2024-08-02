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Байден и Путин не обсуждали обмен пленными, заявляет Белый дом

Байден и Путин не обсуждали обмен пленными, заявляет Белый дом

Президент США Джо Байден не стал вступать в прямой диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу обмена пленными, который состоялся 1 августа этого года.

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