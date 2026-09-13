Глава "ЛизаАлерт" рассказал, как безопасно отправлять ребенка в школу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Безопасность самостоятельных походов детей в школу можно обеспечить, если пройти и подробно изучить с ними весь маршрут, научить правильно переходить дорогу и выходить из транспорта.
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