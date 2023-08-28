Государство для русского народа является высшей ценностью. Есть государство — есть народ, есть его исторический путь, его историческое творчество.
Александр Проханов: Миф о Пригожине будет создаваться в народной молве, создаваться народом-мифотворцем
Комментарии
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Аудрюс
Кто такой Пригожин? Дерьмо на палочке, который возомнил себя новым властелителем России. Жил как сволочь и здох как ублюдок! Ну а если вы последователь генерала Власова, то вам дорога вслед за этими ублюдками!!! Предателям и смерть подобающая! Не получилось у него развалить Россию!!! СМЕРТЬ ВСЕМ ВРАГАМ РОССИИ!!!!
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35 мин.
Вера смелых
Видно, Вы ещё не знакомы с ЦИПСОшницей Боб -дрищевой? .. Здесь она, ровно как и Пригожин, " говно на палочке", и нагло набрасываетсч на тех кто о бывшем уголовнике говорит правду. Буквально на всех сайтах и под каждой статейкой о Пригожине и членах секты Свидетелей оного... Что-либо доказывать Боб-дрищевой бесполезно - от ЦПСОТного лба хохлищевой все отскакивает... Конечно, Вам решать - стоит или нет, а я предупредила ...)))
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25 мин.
Владимир Петров
Какой миф?! Новые события быстро вытеснят память о Пригожине из русской памяти.
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6 мин.
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