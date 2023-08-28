Спутник

477 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Какой миф?! Новые события быстро вытеснят память о Пригожине из русской памяти.Александр Прохано...
  • саша дмитренко
    но не  везде  это  скрывалиАлександр Дугин: ...
  • Masanov Vladimir
    Я так понимаю, что это отсылка к ВВП. Так вот. дословно он сказал, что граница России нигде не заканчиваются.... Да п...Высшая каста Инди...

Александр Проханов: Миф о Пригожине будет создаваться в народной молве, создаваться народом-мифотворцем

Александр Проханов: Миф о Пригожине будет создаваться в народной молве, создаваться народом-мифотворцем

Государство для русского народа является высшей ценностью. Есть государство — есть народ, есть его исторический путь, его историческое творчество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Кто такой Пригожин? Дерьмо на палочке, который возомнил себя новым властелителем России. Жил как сволочь и здох как ублюдок! Ну а если вы последователь генерала Власова, то вам дорога вслед за этими ублюдками!!!  Предателям и смерть подобающая! Не получилось у него развалить Россию!!! СМЕРТЬ ВСЕМ ВРАГАМ РОССИИ!!!!
Ответить
35 мин.
Вера смелых
Видно, Вы ещё не знакомы с ЦИПСОшницей Боб -дрищевой? .. Здесь она, ровно как и Пригожин, &quot; говно на палочке&quot;, и нагло набрасываетсч на тех  кто о бывшем уголовнике говорит правду. Буквально на всех сайтах и под каждой статейкой о Пригожине и членах секты Свидетелей оного... Что-либо доказывать Боб-дрищевой бесполезно - от ЦПСОТного лба хохлищевой все отскакивает...  Конечно, Вам решать - стоит или нет, а я предупредила ...)))
Ответить
25 мин.
Владимир Петров
Какой миф?! Новые события быстро вытеснят память о Пригожине из русской памяти.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх