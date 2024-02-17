Владелец «Милана» не намерен увольнять Пиоли: «Стефано хорошо справляется со своей работой в сложной ситуации»

«Наш состав сильно изменился, и требуется время, чтобы создать сплоченную команду. Тем не менее мы растем, близки ко второму месту, и за это нужно отдать должное игрокам, тренерскому штабу и главному тренеру.
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