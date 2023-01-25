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На Сахалине проходит Всероссийская акция «Безопасность детства – 2023»  

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2023» на базе Центр кинологической службы УМВД России по Сахалинской области прошло профилактическое мероприятие для детей, занимающихся во Дворце детского творчества города Южно-Сахалинска.

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