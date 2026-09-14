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Нижегородская правда

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Пять нижегородских студентов вышли в финал Чемпионата высоких технологий

Пять нижегородских студентов вышли в финал Чемпионата высоких технологий

14 сентября команда из пяти студентов нижегородских колледжей и техникумов и пяти экспертов-наставников прибыла в Великий Новгород для участия в финале Чемпионата высоких технологий.

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