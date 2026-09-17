Кровь миллионов людей от Афганистана до Газы. Это та цена, которую финансовый капитализм (символ американского однополярного мира) был готов заплатить за свое выживание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец Мавзолея Ле...
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым