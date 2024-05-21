Горожане и эксперты высказали свое мнение на очередном обсуждении ремонта городских главных проспектов

Горожане и эксперты высказали свое мнение на очередном обсуждении ремонта городских главных проспектовОчередное обсуждение было посвящено одному из важнейших транспортных узлов областного центра - участку от площади Пушкина до перекрёстка проспекта Ленина с улицей Крутицкой.