Горожане и эксперты высказали свое мнение на очередном обсуждении ремонта городских главных проспектов

Горожане и эксперты высказали свое мнение на очередном обсуждении ремонта городских главных проспектовОчередное обсуждение было посвящено одному из важнейших транспортных узлов областного центра - участку от площади Пушкина до перекрёстка проспекта Ленина с улицей Крутицкой.
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