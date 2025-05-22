Появились кадры последствий массированного удара ВСУ по курскому Льгову

В результате массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову в Курской области серьезные повреждения получила автомойка, расположенная в оживленной части города, в жилых домах повреждены окна.
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