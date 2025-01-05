Сырский распорядился усилить элитную бригаду ВСУ после массового дезертирства

Главком ВСУ Александр Сырский усилил 155-ю бригаду «Анна Киевская». Эта бригада, члены которой проходили подготовку во Франции, запомнилась рядом крупных провалов на фронте и массовым дезертирством, за что критиковалась даже в Париже и Германии.