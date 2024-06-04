Рината Тей: Ирем авариягә эләккәннән соң, иремнең бизнесы өлкәсеннән бик каты янаучылар булды. Интернетка берәр нәрсә куйсам да шалтыратырга тотыналар иде.
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Рината Тей: Ирем авариягә эләккәннән соң, иремнең бизнесы өлкәсеннән бик каты янаучылар булды. Интернетка берәр нәрсә куйсам да шалтыратырга тотыналар иде.