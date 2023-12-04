🤩 5 декабря участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко пообщается с гостями крымского стенда на выставке-форум «Россия» на ВДНХ 🎶 Музыкант расскажет о творчестве, о знаковых и любимых местах в Крыму и проведет автограф-сессию.