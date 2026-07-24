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Царьград

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Оборот торговли Кубани превысил 6,8 трлн рублей

Оборот торговли Кубани превысил 6,8 трлн рублей

Отрасль торговли в Краснодарском крае продолжает демонстрировать устойчивый рост. Оборот предприятий превысил 6 трлн рублей, налоговые поступления увеличились в 2,3 раза, а бизнес приступил к реализации новых проектов на сумму 65 млрд рублей.

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