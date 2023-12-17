«Либо они, либо мы» Что стало известно о российском бойце, оставившем прощальное послание на стене в Марьинке?

Оставившему прощальное послание на стене в Марьинке бойцу Рудакову было 22 года Бойцу Вооруженных сил России Роману Рудакову, оставившему прощальное послание на стене в Марьинке Донецкой народной республики, было неполных 22 года.
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