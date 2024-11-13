Проект опасного украинского психокульта уличили в работе в России по методичке Евромайдана

Организация «Созидательное общество» (дочерний проект псевдорелигиозного движения «АллатРа», признано в РФ нежелательной организацией) действовало в России, используя методички, приведшие к госперевороту на Украине.
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