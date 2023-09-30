Эсапекка Лаппи попал в серьёзную аварию на Ралли Чили

СоцсетиФинский экипаж заводской команды Hyundai Shell Mobis WRT попал в серьёзную аварию на старте Ралли Чили — на первом же спецучастке гонки Эсапекка Лаппи уничтожил свой хэтчбек Hyundai i20 N Rally1 из-за ошибки на дистанции.
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