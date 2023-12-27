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Владимир Соловьев осудил “голую вечеринку” Ивлеевой и набросился на Собчак: “Ты понимаешь, что у тебя вечная индульгенция, и ты ото всюду выскочишь”

Владимир Соловьев осудил “голую вечеринку” Ивлеевой и набросился на Собчак: “Ты понимаешь, что у тебя вечная индульгенция, и ты ото всюду выскочишь”

“Бал сатаны во время войны”. Именно так Владимир Соловьев окрестил “голую вечеринку”, которую на днях устроила Настя Ивлеева.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Показательно жестко надо наказывать всех участников, без исключения!
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8 час.
ИИ
Иван Иванов
Гаранту поговорить с патриархом, раскрестить срущую на Россию тварь у которой нет веры!!!!!!!
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8 час.
Grandad
Когда это было? Вечеринка.
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4 час.

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