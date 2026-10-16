Недавнее выступление Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором была озвучена статистика по миграционной и этнической преступности, стало важным водоразделом в публичной дискуссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-замминистра о...
- Умные гаджеты и у...
- Количество БПЛА, ...
Огромное спасибо Александру Ивановичу, за его работу, за смелость, за правду! Он и "Русская Община" стоят на защите нас от этих мигрантских тварей во всех их проявлениях! Гарант, его откормыши чиновники, продажные судьи и без хребетная полиция нас коренное население России не защищает! Очистим Россию от мигрантской нечисти!
Бороться конечно надо с любым криминалом. Но коварность этнического криминала в том, что он прикрывается лозунгом о том, что все национальности и этносы равны. И пытается любыми способами представить эту борьбу как этническую нетерпимость русских к другим народам. Поэтому расхожие псевдогуманые утверждения, что криминал не имеет национальности в корне вредны и являются ни чем иным, как покровительством этим преступлениям.
Теперь уже нужно вспоминать советские методы борьбы с басмачами, только теперь уже на своей территории. Но басмачи будут продолжать прибывать в нашу страну целыми отрядами, если несмотря на нашу болтовню в течение нескольких десятков лет о разрушающей нашу страну миграционной политике всё равно ничего радикального не делается ! Эту проблему можно решить достаточно быстро. Перекрыть полностью границу для азиатов и закавказцев, а затем вычистить абсолютно полностью их всех в нашей стране, причем и тех, кто здесь уже осел с нашими паспортами. А потом приглашать только строго на работу, но не этих "специалистов"., но из других стран, например из КНДР.
А чем проблема? Криминал должен уничтожаться независимо от национальности. Вор и бандит не должен сидеть в тюрьме, его нужно УНИЧТОЖИТЬ ещё до суда. Вместе с продажным судьей, который его может отмазать.
Детское желание недалёких людей угнаться за Западом привело к тому, что по проблемам с мигрантами Запад уже догнали и скоро начнем обгонять.
Наличие даже условного срока наказания у прибывающего мигранта должно быть 100 % отказом во вьезд на территорию России. И когда вообще перестанут раздавать паспорта с гражданством РФ мигрантам из СА и Закавказья как новогодние подарки?