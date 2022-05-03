Орёлоблэнерго приглашает орловцев на работу

Коллектив АО «Орёлоблэнерго» приглашает на работу специалистов. Согласно Согласно объявлению общества, вакантными остаются следующие должности: водитель автомобиля 4-го разряда; электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда; электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда; электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда; электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда; электромонтёр оперативно-выездной бригады 4 разряда; специалист производственно-технического отдела; электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков 4 разряда.