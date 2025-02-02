Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Ну, будем откровенны, что ВСЯ советская экономика базировалась на царско-российской экономике! И давайте начнем с жел...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Насчет помощи врагам России с моей стороны - подробнее можно? А то как-то интересно получается, если правду про самый...Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Почему только для Андрея? Я тоже ничего не понял из бреда некоего Астона!Вот это поворот —...

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

«Российская пропаганда» оказалась правдой: громкие заявления главы Нацразведки США шокировали Сенат

МК Mattie Neretin\Keystone Press Agency\Global Look Press Американское общество пребывает в потрясении: новая глава Национальной разведки США, Тулси Габбард, выступая в Сенате, открыто озвучила факты, которые долгие годы считались исключительно российской дезинформацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх