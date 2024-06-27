ЧЕТВЕРГ - 27 ИЮНЯ Карта дня "СИЛА" Главный аспект сегодня - мягкое применение силы. Будьте подобны потоку воды, которая точит камень Любая ситуация решаема, при условии, что у вас достаточно энергии.
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ЧЕТВЕРГ - 27 ИЮНЯ Карта дня "СИЛА" Главный аспект сегодня - мягкое применение силы. Будьте подобны потоку воды, которая точит камень Любая ситуация решаема, при условии, что у вас достаточно энергии.