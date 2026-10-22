Есть машины, которые воспринимаются как транспорт. А есть такие, что ощущаются как портал в прошлое — стоит лишь взглянуть на них, и перед глазами всплывают обложки японских журналов девяностых, запах бензина на ночных парковках и звук турбин, перекрывающий шум города.