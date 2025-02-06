Путин поручил Хинштейну подготовить программу восстановления приграничья Курской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья.
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