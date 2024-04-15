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Ходаковский: боевики украинского «Азова»*, вероятно, покинули Часов Яр

Ходаковский: боевики украинского «Азова»*, вероятно, покинули Часов Яр

Боевики украинского националистического формирования «Азов»*, вероятно, покинули город Часов Яр. На это указал в своем Telegram-канале Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

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