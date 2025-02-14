Шольц: действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность Германии

REUTERS/Soeren Stache Действия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно украинского конфликта ставят безопасность Германии под угрозу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.
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