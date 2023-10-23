Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне

Бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционный партии «Техрик-и-Инсаф» Имрану Хану и вице-председателю партии Шах Махмуду Куреши предъявили обвинения по делу о разглашении государственной тайны.
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