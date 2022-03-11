Тухель оценил ситуацию в «Челси» после введения санкций против Абрамовича

Футбол , 11 мар, 09:45 0 Тухель: «Челси» будет играть, пока есть достаточно футболок и автобус для поездок на матчи По словам главного тренера команды, разговоры о ситуации вокруг клуба отвлекают внимание, но «Челси» будет играть до тех пор, пока у футболистов хватает формы и есть автобус для поездок на матчи Фото: Julian Finney/Getty Images Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что ситуация с санкциями в отношении владельца Романа Абрамовича влияет на команду, но игроки решили сосредоточиться на футболе.