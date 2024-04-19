Израиль отвечает Ирану

Израильские ракеты поразили объект в Иране в ночь с четверга на пятницу. Государственные СМИ этой страны сообщили о взрыве в центре страны через несколько дней после того, как Иран совершил атаку беспилотников на Израиль.
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